Dökmen’in 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen “Ulusal mücadelemizin sonucu olarak büyük mücadelelerle kurulan devletimiz ilelebet yaşayacaktır.” dedi.

Dökmen yayımladığı 15 Kasım mesajında, “Cumhuriyetin kuruluşunu onur ve gururla kutlarken, liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi minnetle selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Ulusal mücadelemizin sonucu olarak büyük mücadelelerle kurulan devletimiz ilelebet yaşayacaktır.” diyen Dökmen, devletin ve tüm halkın huzur, barış ve güven içerisinde yaşanabilir bir gelecek için olağanüstü gayret göstermesini dileğini bildirdi.

Dökmen mesajında “Atalarımızdan bize miras olan bu cennet vatana Baf Türk Birliği olarak sahip çıkacak ve aynı inancı gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerine de yer verdi.

14/11/2019 22:35