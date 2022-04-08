Doksanlar trendi “düz saçlar” geri dönüyor

Doksanlar vazgeçilmez saç modeli düz saçlar artık yeniden popüler oluyor. Anya Taylor-Joy'un gösterdiği gibi, saç düzleştiricilerini tekrar kullanmanın zamanı geldi. İşte detaylar…

Aktris Anya Taylor-Joy bu hafta The Northman'in Londra gösterimine katıldığında, sadece parıldayan Dior mini elbisesine değil, süper parlak, toplu düz saçlarına da hayran kaldık.

Kabarık fönden vazgeçin!

Taylor-Joy düz saçlarını sergileyen tek yıldız değil, Sydney Sweeney geçen hafta The Ellen Show'daki görünümü için tercih ederken, Kendall Jenner ve Sophie Turner son Oscar partisi için saçlarını uzun, düz at kuyruğu yaptı. Cambridge Düşesi bile geçen ay Belize kraliyet turu sırasında ultra düz saç stilini deneyerek imzası olan kabarık fönden vazgeçti. Açıkça ünlü yüzler - veya onların stilistleri - podyumlardan notlar alıyorlar: İlkbahar/yaz 2022 defilelerinde bu sezona tek bir saç trendinin hükmedeceği açıktı: düz ve şık bukleler.

Y kuşağı ve Gen-Z'nin döneme nostaljik takıntısı sayesinde trend olan sayısız Doksanlar ve Noughties güzellik geri dönüşlerinden biriydi (ayrıca sıska kaşlara ve dudak parlatıcısına bakın). Görünümün Chanel podyumuna çarptığı göz önüne alındığında, önemli bir takip garanti edildi. Chanel'in Paris şovunda, kuaför Damien Boissinot birçok modele ortadan bölünmüş düz stiller verdi (şimdi her yerde görüldüğü gibi). Düzleştirme trendini ilk kez benimsediğimizde çoğumuzun bıraktığı donuk, ısıdan zarar görmüş saçların aksine parlaklık göz kamaştırıcıydı.

Milano'daki 'Fendace' şovunda (Fendi ve Versace arasında bir işbirliği) benzer bir hava modellendi. Sektörün emektarı Guido Palau, abartılı uzunluk için saç parçalarıyla zenginleştirilen düz stillerin arkasındaydı. Gigi Hadid'den Naomi Campbell ve Emily Ratajkowski'ye kadar podyumda yürüyen ünlü modellerle, görünüm sonsuz yayın süresi aldı. Bu nedenle, düz saç trendine tekrar adım atmaya hazırsanız, durumunuzdan ödün verilmesine gerek olmadığını bilin. Artı, Taylor-Joy ve diğerlerinin kanıtladığı gibi, lise günlerimizde olduğundan çok daha lüks görünebilir.

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08/04/2022 15:41