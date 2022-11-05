Doktor Emine Güllüelli: İlk 6 ay sadece anne sütü...

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu Akademisyeni ve Ebelik Bölüm Başkanı Uzman Doktor Emine Güllüelli lösemide kemoterapi başarısının yüzde 90’larda olduğunu belirtti.

Güllüelli 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasına dikkat çekerek, löseminin nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgileri aktardı.

Güllüelli, löseminin bir kan hastalığı olduğunu ve löseminin en çok 2- 6 yaş aralığında görüldüğünü kaydederek, “Lösemi, kemik iliğinde kök hücrelerinin anormal hücreye dönüşmesiyle olur. Enfeksiyon alınan ilaçlar genetik yatkınlık beslenme bozukluğu ve bazı kimyasal maddeler neden olabilir. En çok 2 yaş arasında görünen bir hastalıktır” dedi.

Güllüelli, löseminin belirtilerini ise; “solukluk, halsizlik, iştahsızlık, tekrarlayan nedensiz ateş, deride morarma, lenf bezlerinde büyüme, eklem ve kemik ağrıları, karaciğer ve dalak büyümesi” olarak sıraladı.

Kanser yapan gıdalar başta olmak üzere radyasyon yayan aletlerin (cep telefonu ve uzun süre TV izlenmesi) bazı virüsler aşırı psikolojik sorunlar, şok depresyonların lösemiye neden olabileceğini aktaran Güllüelli, tedavisinin kişiden kişiye göre değiştiğini, ancak ortalama olarak kişilerin 3 yıl süreyle kemoterapi aldığını belirtti.

Kemoterapi başarısının günümüzde yüzde 90’lara ulaştığını da vurgulayan Güllüelli, kemoterapiden netice alınamaması halinde kemik iliği transplantasyonu yapıldığını belirtti ve “Sağlıklı kişilerden kök hücre alıp hasta kişiye sağlam kök hücrelerini transplante ederek yenilenmesini sağlıyor ve tedaviye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güllüelli kanser yapan başlıca maddeleri de gazlı içecekler, şekerli kimyasal katkılı tüm ürünler, işlenmiş gıdalar, fast-food ve sigara olarak sıraladı.

Şekerli ve unlu gıdaların fazla alımı, düzensiz uyku, gereksiz ilaç alımının da hastalığı tetikleyebileceğini aktaran Güllüelli, gereksiz vitamin, ilaç, antibiyotik alımı yapılmaması gerektiğini belirterek, “Çocuk yeterli besleniyor ve büyüyorsa vitamine ihtiyacı yoktur. Düzenli takvimine uygun aşılarını olmalılar. İlk 6 ay sadece anne sütü 6 ay sonrası karma gıdalarla birlikte iki yaşına kadar anne sütü beslenmenin olmazsa olmazıdır” dedi.

Ailelerin ve çocukların hastalık sürecinde yıprandıklarına da dikkat çeken Güllüelli, bağışlarla ailelere destek sunabilecekleri birçok derneğin olduğuna, çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

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05/11/2022 15:06