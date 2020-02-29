Doktor kontrolünden geçirilecekler

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beridir KKTC’de izinsiz ikamet eden Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beridir kaçak kalan Mahmud Al Muhammed’in tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlılarla ilgili ihraç ve sığınma talepleri ile ilgili işlemlerin henüz tamamlanmadığını, KKTC Dışişleri Bakanlığı’na yazdıkları yazının cevabının gelmediğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlılar ise sağlık sorunları olduğunu belirtip, doktora gitmek istediklerini söyledi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

29/02/2020 15:25