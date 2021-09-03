Doktor kontrolünden geçirilen Takımcılar’ın, vücudunda darp izine rastlanmadı

Polis memurunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan ve geçtiğimiz gün Kırklar’da yakalanan zanlı Gökhan Takımcılar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Gökhan Takımcılar hakkında 7 gün daha ek tutukluluk verildi. Darp edildiği iddiaları üzerine doktor kontrolünden geçirilen Takımcılar’ın, vücudunda darp izine rastlanmadığı açıklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın Katle Teşebbüs, Ağır Yaralama, Soygun, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Polisi Darp Görevinden Men, Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal Ve Tasarrufu, Sirkat, Sahtekarlıkla Para Temini ve Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının KKTC’ye Anthony Aaron Carpenter’le birlikte gayri yasal yolla geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının 9 ayrı sirkat ve sahtekârlıkla para temini suçundan Güzelyurt, Dörtyol, Lefkoşa ve Demirhan’da tahkikatların sürdüğünü anlatarak, zanlının polisi bıçakladığını, Isuzu çift kabin aracı çaldığını ve suç ortağı ile birlikte gayri yasal yoldan güneye geçiş yaptıklarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Mahkeme soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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03/09/2021 15:09