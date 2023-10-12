Doktor Mehmet Faydalı ve Eczacı Banu Kuman Tuzlalı mahkemeye çıkarıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan doktor Mehmet Faydalı ve eczacı Banu Kuman Tuzlalı, bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Polis, mahkemede doktor Mehmet Faydalı'nın Ocak-Ağustos 2023 tarihleri arasında 9 bin 335 reçete düzenlediğini ve bunların bin 266'sını eczacı Banu Kuman Tuzlalı'ya yazıldığını açıkladı. İncelenen 152 reçetenin 17'sinin usulsüz olduğunu belirtti.

Mahkeme, Mehmet Faydalı ve Banu Kuman Tuzlalı hakkında 1 gün tutukluluk emri verdi.