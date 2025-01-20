Doktor nüfusu yaşlanıyor

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, Güney Kıbrıs ve AB genelinde doktorluk mesleğini icra edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini ortaya koydu.

Fileleftheros gazetesi, AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2022 yılına ilişkin verilerine göre, Güney Kıbrıs ve AB genelinde doktorların “yaşlandığını” ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta 35 yaşına kadarki doktorların oranı yüzde 15 iken, yüzde 22,1’i 35 ila 44, yüzde 22,7’si 45 ila 54, yüzde 19,6’sı 55 ila 65 ve yüzde 20,7’si 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor.

Gazete, AB ülkelerinin genelinde her 100 bin kişiye düşen doktor oranın artış gösterdiğini, Güney Kıbrıs’ta ise bu sayının 518,8 olduğunu belirtirken mesleğini icra eden doktorların sayısının ise her 100 bin kişiye 137,7 olduğunu vurguladı.