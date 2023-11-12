Doktor olmayan kişiler ‘kaçak’ estetik baskını sonucu tutuklandı

Lapta’da, 11 Kasım’da KTTB-Polis iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda hasta üzerinde tıbbi medikal işlem yapan ‘sahte doktorlar’ tutuklandı.

Adaya yurt dışından gelip Hekim olmadığı halde kiraladıkları bir evde hastalara dolgu ve botoks gibi medikal işlem uygulayan kişiler, düzenlenen baskın sonucu tutuklanarak Lapta Polis Karakolu’na götürüldü.

KTTB’ye kayıtlı olmayan hekimlerin ya da hekim olmayan kişilerin, medikal işlem yapmasının yasalarımıza aykırı olduğunu tekrardan hatırlatır, halk sağlığı için ciddi risk oluşturan bu duruma karşı polis ile iş birliği içinde operasyonların devam edeceğini duyurdu.