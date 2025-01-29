Doktorlar bu belirtiyi önemsemedi, 31 yaşındaki kadın kansermiş

31 yaşındaki Holly Pardue, Ocak 2023'te üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra sürekli kanama sorunu yaşamaya başladı. Doğum sonrası bir durum olarak düşünse de, altı hafta boyunca kanamanın devam etmesi üzerine aile hekimine başvurdu. Ancak doktorlar, durumu hormonlara ve strese bağlayarak kendisine sadece doğum kontrol hapı yazdı ve daha iyi uyumasını, yürüyüşe çıkmasını tavsiye etti.

Pardue, 2023 yılında yaptırdığı smear testinin temiz çıkmasına rağmen, semptomları konusunda ısrarcı oldu ve tekrar test yaptırdı. Sonunda, doktorlar erken evre rahim ağzı kanseri olabileceğini düşünerek ek tetkikler gerçekleştirdi. Ancak taramalar sonucunda hastalığın sadece rahim ağzında değil, pelvis ve kalça etrafındaki lenf düğümlerine de yayıldığı ortaya çıktı.

YOĞUN TEDAVİ SÜRECİ

Pardue, yoğun bir tedavi sürecinden geçti. Altı hafta süren kemoterapinin ardından radyoterapİ gördü. Tedavisi Ekim 2024'te sona erdi ve sonuçların olumlu olup olmadığını Mart ayında öğrenecek.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Pardue, "Doktorların bana sadece stres ve hormonlarla açıklama yapmasına inanamadım. Kanamanın bir sebebi olmalıydı ve bunun peşinden gitmek zorundaydım. Bazen doktorlara güvenmek yetmez, kendimize de güvenmeliyiz," dedi.



Ayrıca, benzer semptomlar yaşayan herkesi tarama testlerini ihmal etmemeye çağırdı. Smear testlerinin ve HPV taramalarının rahim ağzı kanserini erken aşamada tespit etmede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.



RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, rahim ağzı kanserinin erken tespit edilmesi halinde en az beş yıl hayatta kalma oranının %95 olduğunu, ancak hastalık ilerlediğinde bu oranın %15'e düştüğünü belirtiyor.



Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:



Alışılmadık renk ve kokuda vajinal akıntı

İlişki sırasında ağrı ve sonrasında kanama

Adet kanama süresi ve şiddetinde artış

Bacak bölgesinde ağrı ve ayaklarda şişlik

Plansız kilo kaybı

Karında, pelvik bölgede ve sırtta ağrı

İştah kaybı

Yorgunluk, halsizlik

Kemik ağrısı ve kırıklar

İdrar yaparken zorlanma

RAHİM AĞZI KANSERİ RİSKİ NASIL AZALTILIR?

Doktor kontrollerini düzenli olarak yaptırın

HPV aşılarını yaptırın

Sigara ve tütün ürünleri kullanımından uzak durun

Bağışıklık sistemini güçlendirin

Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı tedbirli olun

Sağlıklı beslenin

Obeziteye karşı önlem alın