Doktorlar bu belirtiyi önemsemedi, 31 yaşındaki kadın kansermiş
31 yaşındaki üc çocuk annesi Holly Pardue'ya rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Ancak doktorlar başlangıçta semptomlarını 'stres ve hormonlar' olarak nitelendirerek yanıldı. Daha sonra genç kadının aslında rahim ağzı kanseri olduğu ortaya çıktı. Peki, doktorların bile görmezden geldiği bu belirti neydi?
29/01/2025
31 yaşındaki Holly Pardue, Ocak 2023'te üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra sürekli kanama sorunu yaşamaya başladı. Doğum sonrası bir durum olarak düşünse de, altı hafta boyunca kanamanın devam etmesi üzerine aile hekimine başvurdu. Ancak doktorlar, durumu hormonlara ve strese bağlayarak kendisine sadece doğum kontrol hapı yazdı ve daha iyi uyumasını, yürüyüşe çıkmasını tavsiye etti.
Pardue, 2023 yılında yaptırdığı smear testinin temiz çıkmasına rağmen, semptomları konusunda ısrarcı oldu ve tekrar test yaptırdı. Sonunda, doktorlar erken evre rahim ağzı kanseri olabileceğini düşünerek ek tetkikler gerçekleştirdi. Ancak taramalar sonucunda hastalığın sadece rahim ağzında değil, pelvis ve kalça etrafındaki lenf düğümlerine de yayıldığı ortaya çıktı.
YOĞUN TEDAVİ SÜRECİ
Pardue, yoğun bir tedavi sürecinden geçti. Altı hafta süren kemoterapinin ardından radyoterapİ gördü. Tedavisi Ekim 2024'te sona erdi ve sonuçların olumlu olup olmadığını Mart ayında öğrenecek.
Yaşadığı zorlu süreci anlatan Pardue, "Doktorların bana sadece stres ve hormonlarla açıklama yapmasına inanamadım. Kanamanın bir sebebi olmalıydı ve bunun peşinden gitmek zorundaydım. Bazen doktorlara güvenmek yetmez, kendimize de güvenmeliyiz," dedi.
Ayrıca, benzer semptomlar yaşayan herkesi tarama testlerini ihmal etmemeye çağırdı. Smear testlerinin ve HPV taramalarının rahim ağzı kanserini erken aşamada tespit etmede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzmanlar, rahim ağzı kanserinin erken tespit edilmesi halinde en az beş yıl hayatta kalma oranının %95 olduğunu, ancak hastalık ilerlediğinde bu oranın %15'e düştüğünü belirtiyor.
Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:
Alışılmadık renk ve kokuda vajinal akıntı
İlişki sırasında ağrı ve sonrasında kanama
Adet kanama süresi ve şiddetinde artış
Bacak bölgesinde ağrı ve ayaklarda şişlik
Plansız kilo kaybı
Karında, pelvik bölgede ve sırtta ağrı
İştah kaybı
Yorgunluk, halsizlik
Kemik ağrısı ve kırıklar
İdrar yaparken zorlanma
RAHİM AĞZI KANSERİ RİSKİ NASIL AZALTILIR?
Doktor kontrollerini düzenli olarak yaptırın
HPV aşılarını yaptırın
Sigara ve tütün ürünleri kullanımından uzak durun
Bağışıklık sistemini güçlendirin
Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı tedbirli olun
Sağlıklı beslenin
Obeziteye karşı önlem alın