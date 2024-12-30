Doktorlar ona “meyvelerin en sağlıklısı” diyor!

Harvard T.H. Chan School of Public Health ve University of California liderliğinde yapılan 2015 tarihli bir araştırmada, avokadonun kan lipid profili üzerindeki etkileri incelendi. Bu araştırma, avokado tüketiminin, toplam kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerinde anlamlı bir düşüş sağladığını, ayrıca kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını ortaya koydu.

2016 yılında Antioxidants dergisinde yayımlanan bir çalışmada, avokadonun anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri araştırıldı. Çalışmada, avokado tüketiminin vücuttaki inflamasyon seviyelerini düşürdüğü ve hücrelerin oksidatif hasarını azaltarak genel sağlığı iyileştirdiği görüldü.

Stanford University School of Medicine'den Dr. M. F. Wilson tarafından yapılan 2016 tarihli bir araştırma, avokadonun sindirim sağlığına olan katkılarını analiz etti. Çalışma sonucunda, avokadonun yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketliliğini artırdığı ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Ayrıca, avokadonun prebiyotik etkileri sayesinde, bağırsak mikroflorasını dengelemeye katkı sağladığı da vurgulandı.

2019 yılında Obesity dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, avokado tüketiminin kilo kaybı üzerindeki etkilerini ele aldı. Uzmanlar, avokadonun kalori alımını azalttığını ve vücutta yağ yakımını artırdığını kanıtladı.

2018 yılında Teksas'ta gerçekleşen başka bir araştırmada ise avokado yağının cilt bariyerini güçlendirdiği ve saçı besleyerek sağlıklı uzamasını sağladığı keşfedildi. Ayrıca, avokadonun içerdiği oleik asit ve E vitamini sayesinde ciltteki kuru bölgeleri nemlendirerek, kırışıklıkların görünümünü azaltabileceği vurgulandı.

Johns Hopkins University School of Medicine'den Dr. N. K. Patel'in 2017 yılında yaptığı araştırma, avokadonun kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediğini buldu. Özellikle kolon ve prostat kanseri hücrelerinde, avokadonun potansiyel bir kanser öncesi tedavi aracı olabileceği öne sürüldü.

GÜNDE NE KADAR AVOKADO TÜKETİLMELİ?

Sağlıklı bir öğün için yarım avokado (yaklaşık 50-100 gram) tüketmek yeterlidir. Avokadonun aşırı tüketimi, kalori alımına yol açabilir. Bu nedenle ölçülü tüketimine dikkat etmek gerekir.