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Doktorlar şoke oldu! Dokuz diş ile doğdu

Amasya'daki Merzifon Devlet Hastanesi'nde doğum yapan Seda Kar, dokuz dişli bir bebek dünyaya getirdi

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11/10/2018

Doktorlar şoke oldu! Dokuz diş ile doğdu

Merzifon Devlet Hastanesi'nde dün doğum yapan Seda Kar'ın (30) dünyaya getirdiği "Elif Nur" adı verilen bebeği kontrol eden doktor, bebeğin 9 tane dişinin bulunduğunu fark etti.

 

Endişe ve şaşkınlık yaşayan Kar ailesi, doktorların kontrolünün ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı.

 

Bebeğin ön iki dişi, soluk borusuna kaçarak çocuğun ölümüne neden olabileceği tehlikesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çekildi.

 

Merzifon Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli, annenin ilk doğumunu gerçekleştirdiğini ve bebeğin normal doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini söyledi.

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TAGS: Doktorlar şoke oldu! Dokuz diş ile doğdu, hbaer, kıbrıs,
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