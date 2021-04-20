Doktorlar şoke oldu: İki yaşındaki çocuğun midesinden tam 209 tane çıktı!

Rusya'da yaşanan bir olay doktorları şaşkına çevirdi. Henüz sadece iki yaşında olan bir çocuğun midesinden tam 209 tane mıknatıs topu çıkarıldı.

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20/04/2021

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Doktorlar şoke oldu: İki yaşındaki çocuğun midesinden tam 209 tane çıktı!

Rusya’da doktorlar ameliyatla 2 yaşındaki bir çocuğun midesinden 209 manyetik topu çıkardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yaşındaki çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 209 adet mıknatıs topunu yuttu. Birkaç gün sonra çocuğun dışkısının siyah olduğunu fark eden aile doktora başvurdu. Hastaneye götürülen çocuğun röntgeni çekildi.

Röntgende çocuğun midesindeki renkli mıknatıs topu ortaya çıktı.

RİSKLİ AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından 209 adet mıknatıs topu çıkarıldı. Ameliyatın 2 saat sürdüğünü ifade eden doktorlar, çıkarılan mıknatıs toplardan bazılarında mide zarını delebilecek keskin kenarlar oluştuğu ifade edildi.

İki yaşındaki bebeğin mıknatıs toplunu 2 ay önce yuttuğu belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

20/04/2021 10:47
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TAGS: çocuk, mide, rusya, mıknatıs
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