Doktorlardan Covid19 uyarısı

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu doktorları Dr. Emre Y. Vudalı ve Dr. Yağmur Aldağ son günlerde artış gösteren Covid19 vakalarına karşı uyardı.

Açıklamada maske, hijyen ve mesafe kuralına daha da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı

Sosyal medyadan yapılan paylaşım şöyle:

Ülkemizde Covid-19 hastalığın farklı şehirlerde artığı bugünlerde hepimize çok iş düşüyor.

Son Lefkoşa'da yerel vakaların olması ile birlikte el yıkama, sosyal mesafe ve maskeye daha da dikkat etmemiz gerekiyor.



Biz nöbette işimizin başında sizin için çalışıyoruz, kendinize dikkat edin ve sevdiklerinizi koruyunuz!



Şikayetleriniz olması durumunda COVİD 19 PCR testinizi yaptırmayı unutmayınız!



Dr Emre Y. VUDALI

Dr Yağmur ALDAĞ

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12/12/2020 18:02