Aysel Gürtay Metni, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı, “Mucize kadınım ben. Doktorların 3 ay yaşamaz dediği ve 5 yıldır savaşan güçlü kadınım ben” ifadesini kullandı.

“Bugün 5. yıl dönümüzü kutluyoruz. Koskoca 5 yıl” diyen Aysel Gürtay Metni, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

“Hayatımdan neler gitti neler götürdü benden. Kanserin K’sini bilmezken bir anda hayatıma girdi... Sudan çıkmış balık gibi oldum. Süreç yaşadıklarım çektiğim acılar hayal kırıklıklarım… Her şeye rağmen ailem için ayakta kaldım, hayata tutundum, bazen umudum kalmadı. Pes ettiğim zamanlarda oldu... Hastalığım 9 kere nüks etti. Bugünün diğer anlamı dedemin ölüm günü. Benim teşhisimin konulduğu gün dedemin ölüm günü oluşu... Ölmeden önce dediği şey, ben yaşadım yaşayacağımı, benim ömrümden ona versin deyişi idi… Bugüne kadar hep onun gücünden güç aldığıma inandım…

5 yıldır her koşulda yanımda olan anneme babama, beni bıkmadan dinleyip hiç vazgeçmeyen Dilek Yazman doktorum, Ankara’da olan doktorlarıma ablalarıma çok teşekkür ediyorum Allah’ın izniyle her şey güzel olacak ”

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30/03/2023 20:40