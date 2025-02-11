'Doktorlar'ın 'Ela'sı ve 'Zenan'ı yıllar sonra bir arada

Başrollerinde Yasemin Özilhan, Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı 'Doktorlar' dizisi 2006 yılından 2011 yılına kadar ekranlarda olmuştu.

Dizi biteli yıllar olsa da oyuncularıyla hâlâ gündeme geliyor. Önceki gün de dizinin 'Ela' ve 'Zenan'ından bir sürpriz geldi.

Yasemin Özilhan ve Melike Güner seneler sonra bir araya gelerek hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Özilhan, Güner'in ona bir şeyler anlatırken çekilen ve güldükleri hallerini Instagram hesabından "Sen anlat ben dinlerim" notuyla paylaştı.

Yasemin Özilhan ve Melike Güner değişimleriyle dikkat çekti.

Özilhan oyunculuğu bıraksa da Güner zaman zaman bazı projelerde yer aldı.