Doktorların skandal ihmali pahalıya patladı: 7 milyon TL tazminat ödendi

25 Temmuz 2018'de henüz 13 aylık olan Aaron Sikorski, İrlanda'nın Tuam kentindeki evinde oynarken oyuncak pili yuttu.

Aaron'un annesi Marlena Sikorski, öksürmeye başlayan ve kusmadan önce rahatsızlanan oğlunun bir şey yuttuğunu düşünerekten doktora götürdü.

Doktor, Aaron'un bir şey yutmadığını söyleyerek, herhangi bir teşhis koymadı. Aaron, tekrardan başka bir doktora götürülerek, yüksek ateş, kusma ve yeme güçlüğü nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 3 Ağustos'ta Aaron'un göğüs röntgeni çekildi ve pili çıkarmak için ameliyat edildi. Aaron, yemek borusunda yapılan rekonstrüktif ameliyatın ardından üç hafta yoğun bakımda kaldı.

Aaron'un ilk gittiği doktor tarafından vücudunda yabancı bir cisim olabileceği ihtimalinin göz ardı edildiği iddia edildi.Bunun üzerine annesi Marlena, oğlunun tedavisiyle ilgili sorunlar nedeniyle hastaneye ve aile hekimine 188 bin Sterlin (yaklaşık 7 milyon TL) tazminat davası açtı.

Hastane, mahkemede Aaron hakkında tedavi süreciyle ilgili ihmalleri kabullenerek, "Aaron'un 2018 yılında bizden gördüğü muamele için size içten özürlerimizi sunmak istiyoruz. Sizin ve ailenizin yaşadığı sıkıntı ve endişeden dolayı üzüntü duyuyoruz. Size (annesine) ve ailenize gelecek için içtenlikle en iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakim Justice Coffey, aile tarafından tazminat isteğine yönelik para miktarının adil olduğu hükmüne vardı.