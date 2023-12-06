Doktoru son halini paylaştı: Ünlü sunucu Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönemin fenomen yarışma programı 'Turnike'nin sunucusu Güner Ümit uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit, nisan ayında Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'ne gitti. Ümit'in son hali, doktorun paylaşımıyla gözler önüne serildi.

Doç. Dr. Feridun Suat Gökçe, "Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit’e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık" notuyla Güner Ümit ile fotoğrafını paylaştı.

GÜNER ÜMİT'TEN ZERRİN ÖZER'İN TECAVÜZ İTİRAFI SONRASI İSYAN

"Bir zamanlar çok şöhretli çok başarılı olmuş olabilirim, ama yerimi artık başkalarına bıraktım. Eskiden ben çok alkışlanırdım ama bunun yerine şimdi yenileri ben seyredip alkışlıyorum" diye konuşmuştu.

Ünlü TV sunucusu, dublaj sanatçısı Güner Ümit, Magazin Noteri'ne katılarak kendisini Zerrin Özer'e tecavüz eden Ümit Güner yerine koyanlara isyan etmişti.

Usta sanatçı Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen tecavüz itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Zerrin Özer, katıldığı programda "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlatmıştı.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce kendisine tecavüz eden müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu açıklamıştı.

Bu programdan sonra sosyal medya, görsel ve yazılı basında seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit'in ismi ve fotoğrafları yer alarak gündem oldu. Güner Ümit, hakkında çıkan yalan haberlere isyan etti. Güner Ümit, olayın perde arkasını anlatmıştı.

Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, "Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert De Niro'nun bir sözü var. 'Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.' diye on gündür bunu yaşıyorum" demişti.