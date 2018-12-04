Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri için yargı süreci başlıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Başbakan Kudret Özersay, Başsavcı Vekili Ersoy Ölçter’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardınan basına açıklama yapan Özersay, görüşmede yolsuzluk dosyalarının ele alındığını kaydetti.

Şu an itibarı ile dosyaların hangi noktada olduğu, ne aşamaya geldiğini ele aldıklarını belirten Özersay, hangi dosyalarda polis tahkikatının tamamlandığı ve bundan sonra hangi dosyalarla devam edileceği konusunda bilgi aldığını da kaydetti.

Hükümet olarak yolsuzluk dosyalarının tekipçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizen Özersay, ziyareti de hükümet adına gerçekleştirdiğini vurguladı.

Özersay “Bakanlar Kurulu toplantısında da bugün aldığım bilgiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nu da bildireceğim. Daha önce Meclis’te alınan karar gereği dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri olmuştu. Onların dosyası bundan sonra doğal olarak mahkeme aşamasına taşınacak. Ama tahkikatı polis tarafından tamamlanmış ve başsavcılığa iletilmiş olan dosyaları da bundan sonra Başsavcılık olağan olarak ne yapması gerekiyorsa onu yapıp eğer siyasiler ile ilgiliyse ve suç unsuru söz konusu ise onlar da Meclise gelecek. Bunlarla ilgili olarak hem bilgi aldım hem görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Anayasa’ya göre Başsavcı’nın devletin, Bakanlar Kurulu’nun ve bakanların hukuk danışmanı olduğunu da anımsatan Özersay, bu çerçevede temasların olması gerektiğini söyledi.