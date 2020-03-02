Dokunulmazlığı Kaldırılan Milletvekili Çaluda Mahkemeye Çıkarıldı

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife  Ünverdi, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

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02/03/2020
HK

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Dokunulmazlığı Kaldırılan Milletvekili Çaluda Mahkemeye Çıkarıldı

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife  Ünverdi, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Serhan Çınar hazır bulundu. Mavioğlu, Başsavcılıkta memur olan Ceren Kalfaoğlu Aksun’u tanık olarak dinletti. Aksun, milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararını içeren belgeleri mahkemeye sundu. Savcı, ithama hazır olduğunu belirtti.

 Avukatlar, dosyayı incelemek için davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, davayı 5 Mart Perşembe gününe erteledi.

(Kamalı Haber)  

02/03/2020 17:56
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TAGS: aytaç çaluda, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri, şerife ünverdi
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