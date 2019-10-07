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Özgürgün'ün dokunulmazlığı oylandı

Cumhuriyet Meclisi, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

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07/10/2019
HK

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Özgürgün'ün dokunulmazlığı oylandı

Cumhuriyet Meclisi, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu bugün mecliste görüşüldü.

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması oylamaya sunuldu. Oylamada meclisteki partilerden UBP, CTP, HP ve TDP Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı. DP oylamaya katılmadı. YDP ise ret oyu verdi. Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu verildi.7 kişi katılmadı. YDP ret oyu kullandı.

07/10/2019 15:41
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TAGS: Meclis, dokunulmazlık, hüseyin özgürgün, haber, kıbrıs, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu,
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