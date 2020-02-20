Dokunulmazlık kararının durdurulması başvurusu reddedildi

Demokrat Parti’nin, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında yürütmenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi.

DP’nin başvurusu, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Bilindiği üzere UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı Meclis’te UBP-HP-CTP ve TDP’nin oylarıyla kaldırılmıştı.

20/02/2020 12:01