Dokunulmazlık Yasası Beklemede

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hükümet programında olan ve Rum Yönetimi Başkanı ve milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin düzenlemeler içeren yasa tasarısının Rum Meclisi’nde beklemeye devam ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçim programında yer alan ve kamu hayatının düzenlenmesi çerçevesinde, başkan, başkan yardımcısı, milletvekilleri ve diğer kamu görevlilerinin işledikleri cezai ve disiplin suçları ile dokunulmazlıkları düzenleyen yasa tasarısının Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nde beklemekte olduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu yasa tasarısı, Rum Yönetimi Başkan ve yardımcısının görevleri sırasında 10 yıldan fazla ceza gerektiren suç işlemeleri ve anayasayı kasten çiğnemeleri durumunda yargılanmalarının önünü açacak.

Gazete, bu konudaki tüm yasa tasarılarının yeni yıl içerisinde meclise sunulmasının beklendiğini de vurguladı.

30/11/2019 13:44