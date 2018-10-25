Dolandırdığı hastasına bunama raporu yazdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde bir psikiyatrist doktor 300 bin dolar aldığı hastasına bunama raporu vererek borçtan kurtulmayı denedi.

Tennessee Sağlık Departmanı'nından yapılan açıklamada Dr. Suellen Lee'nin bu teşhisi hastanın parayı geri istemesi sonrası koyduğu belirtildi.

Olayın ardından kendi isteği ile emekliye ayrılan Dr.Lee tüm iddiaları yalanladı ve Tenessean gazetesinin sorularını "Kazanabileceğim bir dava olmadığını anlayınca mücadele etmemeye karar verdim" diyerek yanıtladı.

Hali hazırda emekliliği gelmiş olan 79 yaşındaki Lee'nin borç parayı finansal zorluklar çeken kliniğini ayakta tutmak için hastası E.W'dan aldığı aktarılıyor.

Klinik kayıtlarına göre Dr. Lee'nin borç aldığı hastasına 'bunama' teşhisini hiçbir test veya ikinci bir görüş almadan vermiş. Hasta E.W'nun ise kendisine bunama teşhisi verilmesinin ardından banka hesaplarına erişimi engellenmiş.

E.W'yu kontrol eden bir başka doktor ise hiçbir bunama belirtisi olmadığını kaydetti.