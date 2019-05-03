Dolandırıcılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Gazimağusa'da 12, 13 ve 24 Nisan tarihinde, Lefkoşa’da ise 18 Nisan 2019 tarihinde bir iş yerinden tanesi 9 TL den satın aldıkları orijinal olmayan 21 adet parfüm ile Türkiye'den getirdikleri 7 adet erkek kol saatinin üzerine duty-free ve Euro etiketi yapıştırarak toplam 5 bin 990 TL'ye farklı kişilere satan TC vatandaşı B.T ve A.H şikayet üzerine tutuklanmış ve 25.4.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak ek tutukluluk alınmıştı. Zanlılar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Osman Üreten verdiği şahadette zanlıların 30.1.19 tarihinde 90 gün vize izniyle KKTC’ye geldiğini, izin hitamında geri dönmediklerini Lefkoşa'da işlemiş oldukları bir suçtan 14.2.19 tarihinde teminatla serbest kaldıklarını aktardı. Serbest kaldıktan sonra da suç işlemeye devam ettiklerini belirten Üreten zanlıların serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceklerini, bu nedenle cezaevine gönderilmelerini talep etti. Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıları davaları görüşülünceye kadar 20 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini emretti.