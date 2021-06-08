Dolandırıcılara dikkat!

Polis son günlerde bir çok kişiyi arayarak kendilerini polis gibi tanıtan kişilerin kurduğu tuzağa karşı halkı uyardı.

Polisten yapılan açıklamada son günlerde, yurt dışı Türkiye hatları kullanarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendisini polis (komiser) olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların, aradıkları kişilere, banka hesaplarının tehlikede olduğunu söyleyip yardımcı olmak adına söz konusu kişilerin, kimlik ve banka hesap numaralarını istedikleri yönünde şikayetler yapıldığı belirtilerek, halkın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede polisi haberdar etmeleri gerektiği kaydedildi.

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08/06/2021 17:29