Dolandırıcılıkta Sınır Tanımayan Erdi Konyalıoğlu Yine Tutuklandı

Sürekli yapmış olduğu dolandırıcılıklarla gündeme gelen Erdi Konyalıoğlu yine tutuklandı

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09/02/2024

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Dolandırıcılıkta Sınır Tanımayan Erdi Konyalıoğlu Yine Tutuklandı

Birçok sabıka kaydı ile tanınan dolandırıcı Erdi Konyalıoğlu, bu kez sahte polis kimliğiyle tutuklandı. 33 yaşındaki Konyalıoğlu, dün Lefkoşa'daki bir döviz bürosunda kasiyere kendini polis olarak tanıtarak, 1000 Sterlin nakit parayı karşılığını ödemeden alarak kaçtı. Bu suçun yanı sıra, aynı gün içerisinde Gazimağusa'da bir taksi şoförünü de dolandıran Konyalıoğlu, 380 TL taksi ücretini ödemeden kaçtı. Erdi Konyalıoğlu polise yapılan şikayet üzerine tutuklandı
En son 13 Mart 2023 tarihinde hırsızlık suçundan teminatla serbest bırakılan Konyalıoğlu tutuksuz yargılanıyordu.
Polisin olayla ilgili soruşturması  devam ediyor.

09/02/2024 16:49
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TAGS: haber, kıbrıs
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