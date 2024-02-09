Dolandırıcılıkta Sınır Tanımayan Erdi Konyalıoğlu Yine Tutuklandı

Birçok sabıka kaydı ile tanınan dolandırıcı Erdi Konyalıoğlu, bu kez sahte polis kimliğiyle tutuklandı. 33 yaşındaki Konyalıoğlu, dün Lefkoşa'daki bir döviz bürosunda kasiyere kendini polis olarak tanıtarak, 1000 Sterlin nakit parayı karşılığını ödemeden alarak kaçtı. Bu suçun yanı sıra, aynı gün içerisinde Gazimağusa'da bir taksi şoförünü de dolandıran Konyalıoğlu, 380 TL taksi ücretini ödemeden kaçtı. Erdi Konyalıoğlu polise yapılan şikayet üzerine tutuklandı

En son 13 Mart 2023 tarihinde hırsızlık suçundan teminatla serbest bırakılan Konyalıoğlu tutuksuz yargılanıyordu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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