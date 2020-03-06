Dolandırıcılıktan yargılanan Tamaz 5 yıl hapis yatacak

Girne’de sakin H.S.’nin, dörtte üç hissesine sahip olduğu evin geriye kalan hisselerini de satın alacağı vaadiyle 26 bin sterlin dolandırmakla suçlanan Mehmet Tamaz hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın geçmişte farkı suçlardan sabıkası olduğu ayrıca askıda davaları bulunduğu, bunların kararda etkili olduğu belirtildi.

Ağır ceza heyeti, sanık hakkında karar verirken, askıda olan davalarını da dikkate aldı.

Kararın olgularında sanığın Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir arazide hissesi bulunan A. M. ile konuşup, H.S. isimli şahıs adına satın almak istediğini söylediğini ve bir anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından sanığın H.S’den, arazi sahibi A.M.’ye vermek üzere 26 bin Sterlin aldığı kaydedildi. Sanığın 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı aldığı, arazi sahibine ödeme yapmadığı belirtildi.

06/03/2020 19:35