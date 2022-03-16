Dolandırma hikayesi diziye konu olan Anna Sorokin için sınırdışı kararı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Anna Sorokin'in avukatı, Sorokin'in ABD'den her an sınırdışı edilmesinin sözkonusu olduğunu dile getirdi.

Pazartesi gecesi uçakla Almanya'nın Frankfurt kentine gönderilmiş olması gereken Sorokin'in ABD'de kalmak için yaptığı temyiz başvurusunun 19 Nisan'da görülecek olmasından ötürü apar topar sınırdışı kararına kızgın olduğu belirtildi.

Avukat Manny Arora, Sorokin'in sınırdışı kararına itiraz etmek için yasal olarak 30 günlük süresinin olduğunu aktardı.

Avukat Arora ayrıca 17 Mart'tan evvel sınırdışı edilmesinin yasal olarak uygun olmadığını vurguladı.



2022'de hapisteki hayatıyla ilgili bir televizyon reality dizisinde oynamak için anlaşma imzalayan, hayatıyla ilgili bir kitap ve podcast üzerinde çalışan Sorokin sınırdışı kararı çıkmasaydı ülkede önceden planlanmış bazı yayınlara katılacaktı.

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16/03/2022 09:17