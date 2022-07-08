Dolap operasyonundan tutuklandı 7 gün daha tutuklu kalacak!

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Gönyeli’de Narkotik polisinin gerçekleştirdiği dolap operasyonundan tutuklanan zanlı Blessed Omon Albert mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı Blessed Omon Albert’in Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Ectasy) Alma, Tasarruf ve Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.07.2022 tarihinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'de görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli-Lefkoşa adresinde ikamet eden Zanlı Blessed Omon Albert’in (K-30,Öğrenci)'in ikametgahı içerisinde mahkeme emriyle 12:40-13:45 saatleri arasında huzurunda yapılan arama esnasında; Zanlının kalmakta olduğu oda içerisinde bulunan elbise dolabı içerisinde yapılan kontrolde; bir adet küçük şeffaf çıtçıtlı naylon poşet içerisinde 38 adet kırmızı renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet küçük şeffaf çıtçıtlı naylon poşet içerisinde 12 adet büyük pembe renk,25 adet küçük pembe renk,5 adet bej renk,4 adet mavi renk,4 adet yeşil renk olmak üzere toplam 50 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve Zanlıya ait el çantası içerisinde, beyaz renk şeffaf naylon poşet içerisinde 5 adet pembe renk,2 adet mavi renk, 1 adet yeşil renk ve 1 adet bej renk olmak üzere toplam 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınıp zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları Mayıs 2022 Ayı içerisinde Gönyeli'de 6000 TL karşılığında 140 adet olarak soy ismini bilmediği Paul isimli bir şahıstan aldığı, 15 adetini isimlerini bilmediği ve tarafımızdan aranmakta olan şahıslara verdiği, 28 adetini ise içerek bitirdiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, yine konu ikametgah içerisinde, zanlıya ait olduğu tespit edilen cinsel içerikli 112 adet Evabody marka toz, 41 kutu Evabody marka sprey, 46 adet Evabody marka macun, 15 adet Evabody marka sprey, 40 adet Evabody marka zevk taşı, 14 adet Evabody marka losyon ve 2 adet Night Beutuful marka krem bulunarak Gümrük ve İstahsal Yasası’na aykırı hareketten dolayı Gümrük ve Rüsumat dairesi tarafından söz konusu şahsa 6000 TL ceza kesildiğini ve zanlının konu cezayı ödediğini anlattı. Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının poliste 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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08/07/2022 13:02