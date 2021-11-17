Dolar 10,50 Sterlin 14 TL

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamaları sonrasında 10,56 seviyesini görerek rekor tazeledi. İngiliz sterlini ise 14 TL'den işlem görüyor

Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı yılbaşından bu yana yüzde 29 oldu.

Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi Türk lirasında yeni rekor düşük seviyeler görülmeye devam ediyor. Salı günü bir ara yüzde 4’e yakın günlük yükseliş yakalayan Dolar/TL , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamaları sonrasında 10,55'in üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” görüşünü yineleyerek, “Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada” dedi.

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Ben faizi savunanla beraber olamam” diye konuştu ve “Faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyor” diye ekledi.

“Diğer taraftan biz işadamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun hadi gel işte al niye almıyorsun. Ben bu işadamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar, Tüsiad’ı vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Yahu siz nasıl insansınız? Eğer sen işadamıysan, yatırımdan yanaysan buyrun işte düşük faizle alın krediyi, yatırım yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin, bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?”

“Yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin çift haneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde elbette bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız”

Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından daha fazla faiz indirimi adımı beklentisi Türk lirasındaki baskıyı artırırken ABD’de beklenenden iyi gelen perakende satışlar verisi ve Fed üyesi James Bullard’dan daha hızlı tapering çağrısı doları küresel çapta güçlendiriyor.

Türk lirası çarşamba günü dolar karşısında yüzde 2'den fazla değer kaybederek gelişen ülke para birimleri arasında en fazla düşüş yaşan para birimi oldu.

Türk lirası dolara karşı yılbaşından beri yüzde 29 değer kaybetmiş durumda. Liraya en yakın olan Arjantin pezosunun yıllık kaybı ise yüzde 16 seviyesinde.

Piyasaların beklentisi 100 baz puanlık indirim

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketi sonuçlandı. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB’nin Kasım toplantısında 100 baz puan indirimle faizini yüzde 15 seviyesine getireceği yönünde.

Ankete göre, yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de yüzde 15 seviyesinde oluştu.

TCMB, geçen ay beklentilerin üzerinde indirim yaparak politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmiş, açıklamasında “yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını” ifade etmişti. Kararın ardından dolar/TL 9,48 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Fed politika yapıcılarının enflasyon tartışması

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, salı günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası Fed’in fiyat baskısından kaynaklı risklere karşı daha agresif olması gerektiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise sorun yaratsa dahi Fed’in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtmişti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de net olmayan bir para politikasının riskli olacağını dile getirmişti.

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17/11/2021 13:01