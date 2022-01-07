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Dolar 13,90; Sterlin 18,90 seviyelerinde işlem görüyor

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07/01/2022

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Dolar 13,90; Sterlin 18,90 seviyelerinde işlem görüyor

Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 13,90 seviyelerinde işlem görüyor.

KKTC’de serbest piyasada Dolar/TL, saat 14.00 itibarıyla 13,90’dan, Euro/TL 15,80’den, sterlin/TL 18,90’dan satılıyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olması nedeniyle, olası beklentilerden uzak gerçekleşmelerde döviz kurlarında oynaklığın artabileceğini ifade ediyor.

07/01/2022 15:01
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TAGS: Dolar, Sterlin, haber
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