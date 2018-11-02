Dolar 3 Ayın En Düşüğünü Gördü

Dolar/TL, 5,45 seviyesine gerileyerek yaklaşık 3 ayın en düşüğünü gördü.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle 5,6491'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 5,5104'ten tamamladı.



Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 5,4500'e kadar geriledi.

Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler kurdaki düşüşte etkili oluyor.



Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söyledi.



ABD, Türkiye'nin başlıca ham petrol tedarikçilerinden İran'ın petrol ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımlarını pazartesi günü başlatacak.

Euro/TL de 6,25 civarında hareket ediyor. Sterlin ise 7,1286 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/dolar paritesi 1,14 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini ve sırasıyla 5,35 ve 5,10'un gündeme gelebileceğini belirten analistler, 5,67'nin ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.