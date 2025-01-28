Dolar 35,85, sterlin 44,65, euro 37,45 TL’den işlem görüyor

KKTC’de serbest piyasada dolar 35,85 TL, euro 37,45 TL, sterlin ise 44,65 TL’den işlem görüyor.

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28/01/2025
Türk Ajans Kıbrıs

Dolar 35,85, sterlin 44,65, euro 37,45 TL’den işlem görüyor

KKTC’de serbest piyasada dolar 35,85 TL, euro 37,45 TL, sterlin ise 44,65 TL’den işlem görüyor.

Serbest piyasada saat 09.00  itibarıyla 37,18 TL’den alınan euro 37,45 TL’den satılıyor. 44,35 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 44,65 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 35,62 TL’den alınıp, 35,85 TL’den satılıyor.

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