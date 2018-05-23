Dolar, 4.92 TL'yi geçerek rekor tazeledi
23/05/2018
Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, kur 4,92'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Böylelikle Türk lirasının değer kaybı yılın başından beri yüzde 25'in üstüne çıktı.
Türk lirasının günlük kaybı ise yüzde 5'i aştı.
Çarşamba gününün ilk saatlerinde Dolar/TL kuru, Asya piyasasının açılmasının hemen ardından Japonya'daki bireysel yatırımcılardan gelen satışların etkisiyle 4.80'i geçerek, tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmıştı.