Dolar, 9.94'ü gördü

Döviz kurları güne yatay açılış yaparken, Dolar/TL rekor tazeledi.

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11/11/2021

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Dolar, 9.94'ü gördü

Döviz kurları güne yatay açılış yaparken, Dolar/TL rekor tazeledi.

Dün akşam saatlerinde ABD'den gelen enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla hız kazanan dolar 9,87 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemişti. Dolar, bugün de güne 9,87'den başlamasının ardından 9.94'e yükselerek rekor tazeledi.

Euro/TL'de güne 11,34'den başlarken, dün akşam saatlerinde 11,40'a kadar yüksdöveldikten sonra günü 11,30 seviyesinden kapatmıştı.

11/11/2021 08:45
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TAGS: dolar, türk lirası
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