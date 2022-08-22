Dolar bir kez daha Euro’nun üzerine çıktı

Son günlerde Fed yöneticilerinin mesajlarıyla dünya para piyasalarında değer kazanan dolar, euro seviyesini bir kez daha geçti. Avrupa para birimi 0,9994 dolara düşerken sterlin 1,1790 dolara geriledi.

Avrupa ekonomisi enerji fiyatlarındaki sıçramadan zarar görürken, dolar Fed üyelerinin para politikasını sıkılaştırma kararlılığından yararlanmaya devam ediyor.

Yükseliş trendindeki dolar, bugün birkaç dakikalığına 1 euro eşiğinin üzerine geçti.

Euro, grafiğinde öğlen saatlerinde dolar karşısında yüzde 0,35 değer kaybını görürken sterlin yüzde 0,33 değer kaybını gördü. Dolar endeksi, Temmuz ortasından beri görülmeyen bir seviye olan 108.30 puana yükseldi.

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22/08/2022 13:05