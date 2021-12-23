Dolar düşüşünü sürdürüyor! 11 lira seviyelerine geriledi

Piyasalar TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirlerini benimsemeye başladı. Dolar 11 lira seviyesine gerilerken Türk Lirası 4 günde yüzde 40 civarında değer kazancı yaşadı. Euro ve altında da düşüş devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar kurunun iyi yerlerde dengeye geleceğini belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirler büyük yankı uyandırdı. Piyasalar ve iş dünyası tarafından büyük destek gören tedbirlerle birlikte döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Dolar ve euroda yüzde 40’a varan kayıplar görülürken Altın fiyatları da düşüşe geçti. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın da devreye girmesiyle döviz kurlarındaki düşüşün dengeye ulaşması bekleniyor.



Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası’nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 12 liranın altına geriledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor. Dolar kuru 11.67 lira, euro ise 13.25 liraya kadar düştü.

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23/12/2021 10:06