Dolar düşüyor, euro 9'un altını gördü

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre Binası’nın basılmasıyla birlikte Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Para piyasaları da olumsuz havaya tepki gösterdi. Şiddet görüntüleri dolar ve euro tarafında düşüşe neden oldu.

Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, aradan geçen 2 aylık süreçte dün 7,26'ya kadar çekildi.

Tarihi zirvesinin yüzde 15 altına gelen dolar/TL, ağustos ayının son haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki seyrine bu sabah devam ediyor.



Kur bugün, 7,30'un hemen altında değerlenirken euro/TL de 9 seviyesi civarında işlem görüyor. Türk Lirası'nın güç kazandığı dünkü işlemlerde euro/TL 8,93'e kadar çekilerek. son bir buçuk ayın en düşük seviyelerini görmüştü.



PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DEKİ TARİHİ OLAYLARDA



ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olaylarda son gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Dün gece yaşanan olayların ardından gözler bir anda yeniden ABD'ye döndü. ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olayların etkileri bugün de izlenmeye devam edilecek.

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07/01/2021 09:14