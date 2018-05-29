Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

Türkiye Merkez Bankası'nın faizde sadeleşme adımının ardından bankalararası piyasada dolar 4,56, euro 5,30 civarında hareket ediyor. Sterlin ise 6,10 - 6.11 civarıda işlem görüyor.



Dolar/TL bankalararası piyasada 4,56 civarında seyrediyor. Geçen haftayı 4,70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar/TL, yeni haftaya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajlar, doların küresel değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle 4,66'lı seviyelerden başlamıştı.

Uzmanlar, açıklamanın ardından Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.



Euro/TL de 5,30-5,31 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/Tl ise 6,10-6,11 civarında hareket ediyor.

Merkez Bankası para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini ve bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50'ye eşitleneceğini açıklamıştı.



Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.



Uluslararası piyasalarda ise dolar endeksi 94.370'le dün gördüğü altı buçuk ayın zirvesi olan 94.496'ya yakın seyrediyor.