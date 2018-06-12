Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

Bankalararası piyasada dolar 4,53, euro 5,33 civarında hareket ediyor. Sterlin ise güne 6,04-6,05 seviyesinde başladı.

Dolar, 4,50'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 4,53 civarında işlem görüyor.



Euro/TL de 5,33-5,34 bandında hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 6,04-6,05 civarında heraket ediyor.



ABD ile Kuzey Kore devlet başkanları arasındaki zirvenin iki ülke arasındaki gerilimi azaltacağına yönelik beklentiler piyasaların yakın takibinde.



Piyasalar bugün ABD TÜFE'sini, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımını, perşembe ise Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını ne zaman durduracağına dair açıklamasını bekleyecek.