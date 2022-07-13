Dolar, euro ve sterlin karşısında da değer kazanıyor

KKTC’de serbest piyasada euro 17,55 liradan, sterlin 20,80 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 17,35 liradan alınan dolar 17,48 liradan satılıyor. 17,40 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,55 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 20,65 liradan alınıp, 20,80 liradan satılıyor.

- Dün, 2002'den beri ilk kez, 1 euro 1 dolardan işlem gördü

Avrupa'nın 19 ülkesinde resmi para birimi olarak kullanılanEuro'da değer kaybı devam ediyor. Yaklaşık 20 yıl sonra dün ilk kez 1 euro bugün öğle saatlerinde 1 dolardan işlem gördü. Euro en son banknot olarak piyasaya sürüldüğü 2002 yılında Dolar'la eşit değerdeydi.

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13/07/2022 10:15