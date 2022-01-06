ads

Dolar kuru 13,87 TL’yi aştı

Dolar, Fed'den gelen açıklamaların ardından yeni güne yükselişle başladı

ads ads ads ads ads
06/01/2022

ads
ads
ads
Dolar kuru 13,87 TL’yi aştı

Döviz kuru 6 Ocak Perşembe gününe yükselişle başladı. Dolar kuru 13,8752 TL’yi aştı. 

Euro ise 15,5861 seviyesinden işlem görüyor. 

Dolardaki söz konusu yükselişte dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Aralık tarihli Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı tutanaklarını açıklaması etkili oldu. Fed'in toplantı tutanaklarında banka üyeleri, faiz artırımının beklenenden erken yapılabileceği yönünde ihtimallerin arttığını belirtti.

Ayrıca Fed üyeleri, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu ve enflasyonun hedeflenen yüzde 2' seviyesinin üzerinde seyrettiğinin altını çizdi.

06/01/2022 09:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: dolar, döviz
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.