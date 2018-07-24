Döviz kurları bugün ne kadar?

Karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 4,74'ün üzerinde seyrediyor.



Euro/TL de 5,54 civarında işlem görüyor.

KARAR SAAT 14.00'TE



Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası 7 Haziran'daki toplantıda politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e çıkarmıştı.