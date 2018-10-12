Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Ekim döviz fiyatları )

Dolar fiyatları, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.94 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.88 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un bugün yapılacak olan davasını takip edecek.

Dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur 5.8501 TL seviyesine kadar gerileyerek, 17 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar saat 11.21 itibarıyla 5.9468 TL seviyesinde hareket ederken, 6.7736 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8894 TL seviyesinde bulunuyor.

Türk Lirası bu hafta dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinden de daha iyi performans gösteriyor. Geçen hafta 6.20 TL seviyelerden tamamlayan dolar, hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. Bankacılar küresel piyasalarda sert satış baskısının da yaşandığı bu hafta dolar/TL'deki düşüş sürecini Türkiye-ABD arasındaki gerginliğin azalabileceği beklentilerine bağladı.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.87 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 27.00 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.11 yükselişle 94.80 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1578 seviyelerinde...

DOLAR BRUNSON KARARINA NE TEPKİ VEREBİLİR?

Brunson kararının piyasalardaki ana belirleyici olacağına dikkat çeken bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasa bugün ABD'li rahip Brunson'ın salıverileceğine ve ülkesine dönebileceğini fiyatlıyor. Kararı bekliyor olacağız. İki ülke ilişkileri açısından önemli olduğu için beklentilere paralel bir kararın ardından iyimserlik bir miktar daha artabilir ancak piyasalarda bu iyimserliğin oldukça kuvvetli şekilde fiyatlandığını da belirtmemiz gerekir" dedi ve ekledi:

"Beklentilerin aksine bir karar gelmesi durumunda ise fiyatlamaların çok daha sert olacağı aşikar. Beklentilerin büyük bölümü iyimserlik tarafında olduğu için aksi bir durumda TL'deki değer kaybının yüzde 5'e ulaşabileceğini düşünüyorum"