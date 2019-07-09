Dolar son 3 ayın rekorunu kırdı

Dolar/TL bandı dün sert dalgalanmalar yaşarken 2 nisandan bu yana en yüksek değer kaybını yaşadı. Piyasalar günü 5.73 ile dolar için Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma önemle bekleniyor.

Dolar/TL dün 2 nisan ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almasının ardından bağımsızlık endişelerinin artmasıyla TL dün bir ara yüzde 3'lük kayıp yaşadı, gün sonunda ise TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 1.8 oldu ve 5.7344 ile kapandı.

Beklenmedik Çetinkaya - Uysal değişikliğinin ardından Asya piyasalarında dolar/TL 5.82'nin üzerini görürken, Londra ve iç piyasalar açıldıktan sonra kurda gevşeme görüldü ve 5.70 - 5.75 bandında dalgalanma yaşandı.

TL varlıkların satıcılı seyrettiği günde Borsa da bir miktar düşerken 1 yıllıklar gerilemesine rağmen 2, 5 ve 10 yıllık Türkiye tahvil faizleri arttı.

Piyasalar, 25 Temmuz'da Uysal başkanlığında toplanacak olan Merkez Bankası PPK'nın faiz kararına odaklandı. İndirime kesin gözüyle bakılırken işlemciler 100 bp beklenti paralelelinde mi yoksa daha yüksek montanlı ve agresif bir indirim mi olacağını izliyor.

9 Temmuz sabahı dolar, 5.7330 TL'den alıcı bulunuyor. Euro ise 6.43 seviyesinde.

Reuters'ın haberine göre Commerzbank FX&EM Analisti Esther Reichelt, "TCMB'nin bir şekilde doğru adımı atacağına yönelik olarak piyasaların son dönemdeki iyimserliği beni şaşırtıyor. Mayıs 2018'den bu yana hükümetin ekonomi politikaları konusunda daha duyarlı ya da TCMB'nin bağımsızlığını savunacak pozisyonda olduğuna dair herhangi bir adım görmedik. Özellikle de bağımsızlık konusu bu haftasonundan itibaren tamamen ortadan kalktı" dedi.

Öte yandan dün 11. kalkınma planı yayımlandı ve TCMB ihtiyati akçelerine yönelik düzenlemeyi de içeren torba yasa meclise geldi.

Ayrıca Hazine, 2 ayrı ihalede borçlandı. İlk ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirildi. Basit faiz yüzde 20,99 ve bileşik faiz yüzde 20,60 oldu.İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 4,13, reel bileşik faiz yüzde 4,17 olarak belirlendi.

Hazine Temmuz'da toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 14.5 milyar TL'si piyasadan toplam 19.5 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

Küresel piyasalarda ise gözler Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmada. Cuma günü beklentilerin çok üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in faiz indiriminde 50 bp beklentisi rafa kalkarken, 25 bp indirim beklentisi arttı. Sınırlı bir kesim ise verilerin iyi gelmesi ve enflasyondaki düşüşün kalıcı olma ihtimali nedeniyle Fed'in bekle gör politikasına devam edebileceği görüşünde.

Donald Trump ise Fed ne yaptığını bilse faizleri indirirdi demişti.