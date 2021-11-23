Dolar ve Euro rekor tazeledi

Dolar/TL salı günü yüzde 5'ten fazla yükselişle 11,99'u görerek çıkarak rekor kırarken Euro/TL yüzde 5'ten fazla yükselişle 13,50'nin üzerine tırmandı. Türk lirası salı günü gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Aynı dakikalarda Sterlin/TL tarihi rekor kırarak 16 TL’yi buldu.

Dolar/TL , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında salı günü 11,99'u görerek rekor tazeledi. Euro/TL ise günlük yüzde 5 civarında yükselişle 13,50 seviyesinin üzerine tırmandı.

Türk lirası salı günü yüzde 5 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken ikinci sırada yüzde 0,72 düşüşle Tayland bahtı yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Kasım ayı başından beri yüzde 17’nin üzerine çıktı.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CSD) 446 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,02 seviyesinde seyrediyor.

Doların en fazla işlem gördüğü para birimlerine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Biden’ın Powell kararı sonrasında 1.185’e ulaşarak Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1,62 seviyesine kadar tırmandı.

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23/11/2021 10:01