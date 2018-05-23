Dolar ve Euro'da sert yükseliş: İşte son durum

Dolar kuru en yüksek 4.9282 TL seviyesini görürken, şu sıralarda 4.81 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.7686 TL seviyesini gördü. Küresel piyasalar ve Merkez Bankası'nın adımları takip edilecek.

TÜRK LİRASI, dolardaki küresel değer kazancı, ABD faizlerinin yüzde 3'ün de üzerine yükselmesi, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve kredi değerlendirme kuruluşlarının açıklamasıyla değer kaybederken; dolar en yüksek 4.9282 lira seviyesini gördü. Şu dakikalarda 4.81 lira seviyesinde hareket var.

Euro, 5.7686 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.65 lira seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise rekor seviyesini 6.5965 seviyesine taşırken, şu sıralarda 6.43 lira seviyelerinde...

Dolar, dün bankalararası piyasalarda son işlemlerde 4.66 lira seviyesinden işlem görüyordu.

Dolar endeksi düne göre 0.29 yükselişle 93.88 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1722 seviyesinde hareket ediyor.

Petrol fiyatları 78 doların üzerinde işlem görürken, altının gram fiyatı 203 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.