Dolar, zorunlu karşılık kararının ardından yükselişte

Türkiye Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık (ZK) oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirmesi ardından dolar/TL yükselişe geçerken küresel piyasalar gündemde kalmaya devam ediyor. Dolar/TL bu sabah 5.65 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Kur bayram tatilinden önceki son hacimli işlem gününde 5.45 seviyesine kadar çekilmişti.

Euro/TL 6,3096 liradan, sterlin ise 6,8875 liradan işlem görüyor.

Ekonomiye destek verileceğine dair beklentilerle riskli varlıklar değer kazanırken, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklar değer kaybetti.

TCMB açıklamasına göre, yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor.

Reuters’a bilgi veren 3 bankacı, ilgili düzenlemeden tüm kamu bankalarının yararlanacağını, ancak özel bankaların genel olarak bugün için kriterleri sağlayamadıklarını belirttiler.

FED BAŞKANI TAKİP EDİLECEK

Bankacılar bu haftanın en önemli gündem maddesinin ise ABD Merkez Bankası olacağını düşünüyorlar. ABD tahvil getirilerindeki sert düşüş ve ters verim eğrisi sonrası Powell’ın Jackson Hole konuşmasında verebileceği politika mesajları küresel piyasalarda yön belirleyici olarak izlenecek. Piyasa bu konuşmadan Fed faiz indirimi tahminlerini de güncellemesine neden olabilecek.

Tatil öncesi son hacimli gün olan 9 Ağustos’ta dört ayın en düşük seviyesinde 5.45 civarında işlem gören dolar/TL, geçen hafta küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandığı dönemde 5.63’ü test etmişti.

Analistler küresel tahvil piyasalarındaki negatif getirinin artığı bir dönemde TL’nin sağladığı yüksek getiri, küresel merkez bankalarının genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra yerli yatırımcının döviz talebinin sakinleşmesinin TL’ye olumlu yansıdığını belirtiyor.

Tahvil piyasasında ise Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi 9 Ağustos Cuma günü %14.98 seviyesindeydi. Dün valörde son işlem %15.98 oldu. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 9 Ağustos’ta spot kapanışta %15.22 seviyesindeydi. Dün son işlem ise %15.59 oldu.

REUTERS