Dolarda 'kredi' hamlesi sonrası sert düşüş

Nisan ortasından bu yana değer kaybı artan ve son 10 gündür 17,30 üzerinde dar bantta seyreden dolar/TL, haftayı sert bir geri çekilme ile tamamlıyor.

Kur, BDDK'nın TL ticari kredi kullanımına ilişkin açıkladığı yeni koşulların ardından hızlı düşüş gösterdi. Karar öncesi 17,36 seviyelerinde yer alan dolar/TL, bu açıklamının ardından 16,50 seviyelerine kadar düştü. Kurda yüzde 5'e yakın düşüş yaşandı.

Euro/TL ise 18,34 TL'den 17,39 TL seviyesine kadar geriledi.

Kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 784 baz puana geldi.

VİOP'ta ise BIST 30 vadelileri yüzde 2 düşüş gösterdi.

BDDK'nın yeni duyurduğu karara göre; döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi.

Piyasa kapanışı sonrası duyurulan yeni düzenlemeye ilişkin asıl fiyatlamanın pazartesi yansıması bekleniyor.

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25/06/2022 08:05