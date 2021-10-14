Dolardan yeni rekor: 9,20'yi gördü

T.C. Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmalarının ardından yükselişe geçen dolar yeniden rekor kırarak 9,20'yi test etti.

Güne 9,15 seviyesinden yukarı yönlü hareketle başlayan dolar, gün içinde yükselişini devam ettirerek tarihi zirvesi olan 9,20'yi gördü.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu. PPK Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı

Bu kararın ardından 21 Ekim'deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan faiz indirimi çıkacağına yönelik beklenti arttı.

Kararın yayımlanmasıyla beraber dün gece dolar hızlı bir şekilde 9.09'dan 9.18 liraya yükseldi.

Bu sabah ise dolar 9.14 liraya çekildi. Piyasa kapanışının ardından, saat 20.45 civarında 9.20 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL'deki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı.

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14/10/2021 21:47